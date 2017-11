Le classement des 100 leaders africains de demain

Pour classer les 100 leaders de demain, l’Institut Choiseul utilise cinq groupes de critères : l’image et la réputation, le parcours et les compétences, le pouvoir et la fonction, l’influence et les réseaux, le potentiel et le leadership.

Les profils ayant obtenu moins de 10 % dans l’une des catégories sont éliminés. Sont admissibles pour chaque édition toutes les personnes qui possèdent la nationalité de l’un des 54 États africains, qui étaient âgées au plus de 40 ans au 1er janvier et qui contribuent activement au développement économique de l’Afrique. Le travail d’enquête a été effectué sur douze mois, entre juillet 2016 et juillet 2017. Tous les changements de poste survenus après cette période ne sont pas pris en compte.

Chacun des décideurs a été contacté et incité à transmettre des données sur son parcours et son organisation. En outre, Choiseul s’appuie sur ses réseaux au sein de la diplomatie française et des cercles d’affaires africains pour affiner son analyse. Les anciens du classement constituent notamment de bonnes sources d’information. Choiseul assure réaliser ce travail en toute indépendance. Si certains partenaires ou soutiens de l’institut sont mis en avant à l’occasion de la publication du classement, ils ne le financent pas spécifiquement.

Au-delà de la 100e place, une seconde liste recense les profils classés entre le 101e et le 200e rang (consultable sur le site de l’institut). Choiseul assume une certaine dose de subjectivité. « Notre volonté est de couvrir tout le continent, pas de nous limiter aux quatre ou cinq économies les plus développées », explique son président, Pascal Lorot. Par conséquent, certains profils nigérians ou sud-africains qui pourraient mériter leur place dans les 100 premiers se retrouvent dans la seconde liste au profit de ressortissants de pays comme le Rwanda ou la Tanzanie.

1- Basil El-Baz 20 ans, Égypte, Président-directeur général de Carbon Holdings – Harvard – Président-directeur général, Egyptian Basic Industries Company (1998-2012)

2- Kabiru Rabiu 37 ans, Nigeria, Directeur général de Bua Group – Harvard – Président-directeur général, Bua Oil Mills Limited (2008-2010)

3- Zukie Siyotula 35 ans, Afrique du Sud, Fondatrice de Siyotula Holdings – Université du Witwatersrand, Harvard – Présidente-directrice générale, Thebe Capital (2014-2016)

4- Sahbi Othmani 39 ans, Algérie, Directeur général de NCA-Rouiba – ESC Tunis, Edhec Nice – Directeur des ventes, NCA-Rouiba (2001-2010)

5- James Mworia 39 ans, Kenya, Président-directeur général de Centum Investment Company – Université de Strathmore, université de Nairobi – Business Manager, TransCentury (2007-2008)

6- Sébastien Kadio-Morokro 37 ans, Côte d’Ivoire, Directeur général de Petro Ivoire – Université Paris-XII-Créteil – Directeur général adjoint, Petro Ivoire (2008-2010)

7- Geneviève Sangudi 40 ans, Tanzanie, Directrice générale de Carlyle Africa – Université Columbia – Directrice générale, ECP Private Equity (2004-2011)

8- Minoush Abdel-Meguid 40 ans, Égypte, Présidente-directrice générale d’Union Capital Inc. – Université américaine du Caire, Wharton, Harvard – Conseillère auprès du président, Egyptian Capital Market Authority (2005-2007)

9- Bony Dashaco 40 ans, Cameroun, Président-directeur général d’Acmar Media Group – London School of Business and Finance, université d’Ibadan – Acmar Media Group (depuis 2002)

10- Diane Karusisi 40 ans, Rwanda, Présidente-directrice générale de la Bank of Kigali – Université de Fribourg – Directrice générale, Institut national de la statistique du Rwanda (2010-2016)

11- Jean-Louis Menann-Kouame 40 ans, Côte d’Ivoire, Président-directeur général de BICI Côte d’Ivoire, ENCG Agadir, Essec Business School, Directeur général, BICI Guinée (2012-2014)

12- Amrote Abdella 35 ans, Éthiopie, Directrice générale de Microsoft 4 Afrika – Université Brandeis, Davidson College – Directrice d’investissement, Africa Initiatives Microsoft (2013-2015)

13- Miguel Carneiro 34 ans, Angola, Président-directeur général de Baia de Luanda – Université aéronautique Embry-Riddle, IESE – Directeur de la stratégie, Baia de Luanda (2009-2014)

14- Abayomi AAwobokun 37 ans, Nigeria, Président-directeur général d’Enyo Retail & Supply – Université d’Ibadan, université de Surrey – Président-directeur général, Oando Downstream (2012-2017)

15- Mamoune Bouhdoud 34 ans, Maroc, Directeur général du Groupe Bouhoud – École polytechnique de Paris, École des mines de Paris – Ministre délégué chargé des petites entreprises, gouvernement du royaume du Maroc (2013-2017)

16- Alassane Doumbia 40 ans, Côte d’Ivoire, Président de Sifca – ISC Paris – Vice-président Groupe Sifca (2013-2016)

17- Selamawit Samuel Tafesse 35 ans, Éthiopie, Directrice générale de Sunshine Investment Group – Université d’Addis-Abeba – Sunshine Investment Group (depuis 2012)

18- Arnauld Engandji 40 ans, Gabon, administrateur-directeur général de Gabon Oil Co – Université de Leeds – Conseiller spécial, présidence de la République gabonaise

19- Badr Alioua 35 ans, Maroc, Directeur général d’Attijariwafa Bank – Polytechnique Paris, Ponts ParisTech – Directeur général, Wafa Gestion (2008-2016)

20- Bridgette Gasa 40 ans, Afrique du Sud, Directrice générale de The Elilox Group – Université de Port Elizabeth, université du Kwazulu-Natal – Directrice des infrastructures, Coaga Development Corporation (2005-2008)

21- Bethlehem Tilahun Alemu 37 ans, Éthiopie, Présidente-directrice générale de Bostex PLC – Université d’Addis-Abeba, Harvard – Bostex PLC (depuis 2004)

22- Ronald Karauri 38 ans, Kenya, Président-directeur général de SportPesa – SportPesa (depuis 2015)

23- Sarah Kerroumi 37 ans, Maroc, Secrétaire générale d’Ynna Holding – Université Al Akhawayn, Johnson & Wales – Directrice du département Audit & Contrôle, Al Karma (2009-2013)

24- Ashish Thakkar 36 ans, Ouganda, Président-directeur général de Mara Group – Autodidacte – Mara Group (depuis 1996)

25- Sijibomi Ogundele 36 ans, Nigeria, Président-directeur général fondateur de Sujimoto – Université Anglia Ruskin – Associé, Sujimotos Investments (depuis 2001)

26- Anta Babacar Ngom Bathily 33 ans, Sénégal, Directrice générale du Groupe Sedima – Université York, Paris-Dauphine, Sciences-Po Paris -Directrice de la stratégie et du développement, Groupe Sedima (2013-2014)

27- Mustafa Rawji 38 ans, RD Congo, Directeur général adjoint de Rawbank – Babson College – Relationship Manager, Barclays (2007-2009)

28- Justin Stanford 34 ans, Afrique du Sud,Président-directeur général d’4Di Group – Autodidacte – 4Di Group (depuis 2001)

29- Saad Sefrioui 36 ans, Maroc, Directeur général délégué d’Addoha – Panthéon-Assas-Paris, HEC Montréal – Chargé de mission, Addoha Groupe (2011)

30- Rotimi Williams 37 ans, Nigeria, Président-directeur général de Kereksuk – Université d’Aberdeen, École des études orientales et africaines- Fondateur, Compare The Markets (depuis 2016)

31- Moulay Abbas 40 ans, Mauritanie, Président-directeur général de BMCI – Escem Poitiers – Président, Fédération mauritanienne de football (2003-2007)

32- Aarti Takoordeen 36 ans, Afrique du Sud, Directrice générale adjointe de JSE Limited – Université d’Afrique du Sud, SAICA – Directrice financière, Johnson Controls

33- Ismael Kone 40 ans, Côte d’Ivoire Directeur général d’Africa Sourcing -Université de Toulouse, ESG, HEC Paris -Chargé d’affaires, Bridge Bank Group Côte d’Ivoire (2005-2007)

34- Akin Akinfemiwa 39 ans, Nigeria, Président-directeur général de Forte Oil – Mines ParisTech, université d’Oxford – Chef de cabinet, OCP SA (2012-2014)

35- Manuel Osa Nsue Nsua 40 ans, Guinée équatoriale, Président-directeur général de la Banque nationale de Guinée équatoriale – Université des îles Baléares, université Pompeu-Fabra – Directeur, Banco Santander (2007-2012)

36- Ada Osakwe 37 ans, Nigeria, Présidente-directrice générale d’Afrolay Ventures – Université de Hull, université de Warwick, Northwestern – Conseillère, ministère de l’Agriculture du Nigeria (2012-2015)

37- Célestin Mukeba Muntuabu 39 ans, RD Congo, Président-directeur général de ProCredit Bank – Université protestante du Congo – Directeur financier, ProCredit Bank Congo

38- Youssef Chraibi 40 ans, Maroc, Président-directeur général d’Outsourcia – HEC Paris -Consultant Senior, Umanis Consulting (2002-2003)

39- Sami Agli 39 ans, Algérie, Directeur général du Groupe Agli – Cesi École d’ingénieurs, université d’Alger – Directeur général, Taamir El Djazair (2005-2015)

40- Hadeel Ibrahim 34 ans, Soudan, Directrice générale de la Fondation Mo Ibrahim – Université de Bristol – Fondation Mo Ibrahim (depuis 2006)

41- Ladi Delano 35 ans, Nigeria, Président-directeur général de Bakrie Delano Africa – Université d’Oxford – Fondateur associé, Global DRG Capital (2010-2012)

42- Cyril Achcar 40 ans, Mali, Directeur général – GIE Achcar Mali Industries – ESC Rouen – Directeur général adjoint, GIE AMI (2001-2004)

43- Omar Belmamoun 35 ans, Maroc Président-directeur général de Platinum Power – Harvard, Isem Montpellier, HEM Business – Associé, Brookstone Africa (depuis 2009)

44- Sherife AbdelMessih 35 ans, Égypte, Président-directeur général de Future Energy Corporation – MIT – Future Energy Corporation (depuis 2009)

45- Zied Bouchamaoui 40 ans, Tunisie, Directeur général de HBG Holding – Université de New Haven, London Business School – Analyste financier Swicorp (2011-2012)

46- Monica Geingos Kalondo 40 ans, Namibie, Directrice générale de Stimulus – Université de Namibie – Présidente, E-Bank Namibia (2003-2005)

47- Halima Aliko Dangote 36 ans, Nigeria, Présidente de The Africa Center – American Intercontinental University, Webster Business School – Directrice générale, Dangote Flow Mills (depuis 2016)

48- Danson Muchemi 33 ans, Kenya, Président-directeur général de JamboPay – Université Kenyatta – Directeur général, Yilmaz Company Limited (2006-2009)

49- Ingrid Etoke 37 ans, Cameroun, Directrice générale de GSK Pays émergents – Université de Lille – Directrice, Cameroun, Sandoz (2010-2014)

50- Clare Akamanzi 37 ans, Rwanda, Présidente-directrice générale de Rwanda Development Board – Harvard, université de Pretoria – Présidente-directrice générale adjointe, Rwanda Development Board (2008-2015)

51- Luca Neghesti 39 ans, Tanzanie, Président-directeur général de Jefag Logistics Tanzania – Université de Caroline du Sud – Directeur général, Omni Trade Group (2003-2005)

52- Vérone Mankou 32 ans, Congo, Président-directeur général de VMK – Autodidacte – Conseiller, ministère des Postes, des Télécommunications, République du Congo (2009-2012)

53- Gaelle Biteghe 39 ans, Gabon, Présidente-directrice générale d’Ecobank Gabon – Central University College – Directrice générale adjointe, Ecobank (2012-2014)

54- Zandre Campos 37 ans, Angola, Président-directeur général d’ABO Capital – Université de Lusiada – Président-directeur général, Nazakie Oil & Gas (2012-2015)

55- Linda Olagunju 34 ans, Afrique du Sud, Présidente-directrice générale de DLO Energy – Université d’Aberdeen, université du Cap – Fondatrice, DLO Energy Resources (depuis 2011)

56- Samuel Alemayehu 32 ans, Éthiopie, Président-directeur général de Cambridge Industries – Université Stanford – Président-directeur général, 4Africa (2008-2012)

57- Tiaan Bazuin 40 ans, Namibie, Président-directeur général de Namibian Stock Exchange – Université North-West – Responsable des inscriptions, Namibian Stock Exchange (2011-2013)

58- Shahim Ismael 34 ans, Madagascar, Directeur général du Groupe SMTP – Regent’s University London – Groupe SMTP (depuis 2011)

59- Tehut Tesfaye Sidelil 39 ans, Éthiopie, Présidente-directrice générale d’Ethiopia CIC – Université d’Addis-Abeba, université de Cambridge – Directrice de projets, Ethiopia Commodity Exchange

60- Marouane Ameziane 34 ans, Maroc, Directeur de la stratégie et du développement de l’OCP – Mines ParisTech, université d’Oxford – Chef de cabinet, OCP SA (2012-2014)

61- Seif El Din Thabet 37 ans, Égypte, Directeur général adjoint de Juhayna – Université du Caire – Directeur général adjoint, Juhayna (depuis 2006)

62- Kamel Moula 40 ans, Algérie, Directeur général de Venus Sapeco – Diplômé en finance – Président, Club des entrepreneurs et industriels (depuis 2015)

63- Ghassen Ben Aissa 33 ans, Tunisie, Directeur général de C-Logistics – École nationale des ponts et chaussées, USTL, université Paris-Dauphine – Business Development & Network Manager, TTR Supply Chain Specialists (depuis mai 2009)

64- Tara Fela-Durotoye 39 ans, Nigeria Présidente-directrice générale de House of Tara International – Université de Lagos – House of Tara International (depuis 1999)

65- Ivanilson Machado 36 ans, Angola, Directeur général de Puma Energy Mozambique – Université de Lisbonne, Insead – Directeur général adjoint, Pumangol Industrial (2012-2014)

66- Hassan El Shabrawishi 36 ans, Égypte, Président-directeur général d’Axa Next – Université Richmond, IE Business School – Président-directeur général, Axa Égypte (2014-2016)

67- Juliana Rotich 38 ans, Kenya, Directrice générale de BRCK Inc. – Université du Missouri – Présidente-directrice générale, Ushahidi (2011-2015)

68- Moremi Marwa 40 ans, Tanzanie, Président-directeur général de Dar es-Salaam Stock Exchange – Université de Dar es-Salaam – Président-directeur général, Tanzania Securities (2010-2013)

69- Samir Karoum 39 ans, Algérie, Directeur division énergie de Schneider Electric – ESTP Paris – Vice-président grands projets, Alstom Moyen-Orient, Afrique & Asie centrale (2013-2017)

70- Ory Okolloh 39 ans, Kenya, Directrice générale, d’Omidyar Network Africa – Université de Pittsburgh, Harvard – Responsable de la stratégie en Afrique subsaharienne, Google (2011-2013)

71- Safia Hachicha 39 ans, Tunisie, Directrice générale d’Abakus Advisors – Université George-Washington, université Johns-Hopkins – Directrice générale, Swicorp Tunisie (2012-2016)

72- Kayode Akinola 39 ans, Nigeria directrice générale d’Arkana – University College London – Directeur Afrique, KKR (2013-2017)

73- Razia Khan 40 ans, Botswana, Directrice des études Afrique de Standard Chartered Bank – London School of Economics – Analyste, Standard Chartered Bank (2006-2008)

74- Mohamed Ben Ouda 37 ans, Maroc, Directeur général de Palmeraie Development – Conservatoire national des arts et métiers – Président-directeur général, SNTL (depuis 2015)

75- Lorna Rutto 32 ans, Kenya, Présidente-directrice générale d’EcoPost – Université Africa Nazarene – Présidente-directrice générale, EcoPost (depuis 2009)

76- Akim Daouda 35 ans, Gabon, Directeur général adjoint de Gabon Power Company – Skema, université de Westminster, université Concordia – Directeur des Investissements, Fonds gabonais d’investissements stratégiques (depuis 2016)

77- Fatoumata Ba 31 ans, Sénégal, Directrice marketing groupe de Jumia – Université de Toulouse, Toulouse Business School – Présidente-directrice générale, Jumia Côte d’Ivoire (2013-2015)

78- Vinny Lingham 38 ans, Afrique du Sud, Président-directeur général de Civic Technologies – Université du Cap, Damelin College – Président-directeur général, Gyft (2012-2015)

79- Fred Swaniker 38 ans, Ghana, Président-directeur général d’African Leadership Academy – Université Stanford – Consultant, McKinsey & Company (2001-2005)

80- Cédric Doger De Speville 38 ans, Maurice, Président-directeur général d’Eclosia Group – Université Columbia, Paris-Panthéon-Sorbonne – Directeur des opérations, Eclosia Group (2003-2012)

81- Ange Diagou 36 ans, Côte d’Ivoire, Directeur général de NSIA Technologies – ESG UQAM, ETS – Directeur général adjoint, NSIA Technologies (2012-2015)

82- Mwamvita Makamba 37 ans, Tanzanie, Directrice générale de Vodafone Africa – Université de Dar es-Salaam – Directrice des affaires, Vodafone Africa (2012-2014)

83- Rami Aboul Naga 38 ans, Égypte, Directeur général adjoint de la Banque centrale d’Égypte – Université américaine du Caire, Cass Business School – Directeur des réserves, Banque centrale d’Égypte (2005-2016)

84- Alan Knott-Craig Jr. 38 ans, Afrique du Sud, Président-directeur général d’HeroTel – Université métropolitaine Nelson-Mandela – Président-directeur général, Project Isizwe (2013-2016)

85- Aldo Tembe 34 ans, Mozambique, Président-directeur général de Moçambique Previdente – Université Eduardo-Mondlane, Unisa – Directeur, Wezu Investimentos Lda (2009-2012)

86- Sarah safo-Agyei 37 ans, Ghana, Directrice générale d’Attai Capital Limited – Université du Kwazulu-Natal, université du Witwatersrand – Directrice Afrique, Société générale Private Banking (2014-2016)

87- Adel Bensaci 38 ans, Algérie, Président-directeur général de Somemi – École supérieure de gestion Paris, École supérieure algérienne – Président-directeur général, Somemi (depuis 2009)

88- Patrick Ngowi 32 ans, Tanzanie, Président-directeur général d’Helvetic Group – Université de Denzhou – Helvetic Group (depuis 2007)

89- Leticia N’Cho Traore 37 ans, Côte d’Ivoire, Directrice générale de Groupe Addict – IUT Angers, Intec Nantes, MDE Business School Abidjan – Directrice générale, Côte Ouest (2013-2015)

90- Nana Kwame Bediako 36 ans, Ghana, Président-directeur général de Kwarleys Group – Waltham Forest College – Président-directeur général, Kwarleys (depuis 2002)

91- Adetoye Aguessy 35 ans, Bénin, Président-directeur général de RightCom Tech – Université de Sherbrooke, IAE de Saint-Étienne, Istasa – Business Manager, Orange Business Services (2009-2013)

92- Munyaradzi Gwatidzo 34 ans, Zimbabwe, Président-directeur général de Bethel – Autodidacte – Président-directeur général, Astro Mobile Africa (2010-2016)

93- Souad Belkheir 39 ans, Algérie, Directrice générale adjointe de Cosider Group – Institut national de la planification et de la statistique – Chef de département, Cosider Group (2012-2016)

94- Rishaad Currimjee 39 ans, Maurice, Directeur du développement de Currimjee Group – CFA Institute, Insead – Directeur général, CIDP Biotech India (2010-2015)

95- Eric Kariningufu 40 ans, Rwanda, Président-directeur général de 3E Power – Université nationale du Rwanda – System Architect, Africa O3B Networks (2010-2012)

96- Rakeb Abebe 34 ans, Éthiopie, Présidente-directrice générale de GAWT International Business – Université George-Washington – GAWT International Business (depuis 2006)

97- N’Gunu Tiny 39 ans, São Tomé-et-Príncipe , Président-directeur général de Banco Postal – Harvard, The London School of Economics and Political Science – Président, Emerald Investments Inc. (depuis 2010)

98- Hassan Morshedy 36 ans, Égypte, Président-directeur général – Memaar Al Morshedy – International Business – Memaar Al Morshedy (depuis 2005)

99- Alisa Amupolo 34 ans, Namibie, Présidente-directrice générale de Powercom – Université de Namibie, université de Leeds – Présidente-directrice générale, Mobile Telecommunications Limited (2013-2016)

100- Daouda Fall 36 ans, Guinée, Président-directeur général de Brahms – Université du Sussex, université de Montréal – Senior Associate Banker, Citigroup (2006-2009)

UN DESTIN TOUT TRACÉ

Comme le montre le classement Choiseul, les dynasties d’entrepreneurs sont encore influentes sur le continent. Dans la catégorie « fils de », on trouve Kabiru Rabiu, Sébastien Kadio-Morokro, Alassane Doumbia ou encore Ange Diagou, mais aussi des « filles de », comme Anta Babacar Ngom Bathily, Selamawit Samuel Tafesse, Hadeel Ibrahim ou Halima Aliko Dangote. Même les neveux peuvent parfois prétendre aux plus hautes responsabilités, à l’image de Sahbi Othmani ou de Saad Sefrioui.