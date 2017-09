Alors que le congrès national du parti de l’Istiqlal s’ouvre à Rabat le 29 septembre, les opposants à Hamid Chabat affûtent leurs armes.

Afin d’empêcher le secrétaire général sortant d’être réélu, ils comptent y présenter un bilan de son mandat sous forme d’un « livre noir » recensant ses échecs et ses promesses non tenues, comme celle de ne pas briguer un second mandat à la tête du parti ou celle de démissionner en cas d’échec aux législatives.