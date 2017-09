Denis Sassou Nguesso et Ali Bongo Ondimba rencontrent (enfin) Emmanuel Macron

Alors qu’ils n’ont pas encore été reçus à l’Élysée, Denis Sassou Nguesso et Ali Bongo Ondimba ont profité de leur présence à New York, en marge de la 72e Assemblée générale de l’ONU, du 19 au 25 septembre), pour rencontrer Emmanuel Macron.

À l’issue de la réunion sur la Libye, le 20 septembre, à laquelle il participait en tant que président du Comité de haut niveau de l’Union Africaine sur ce pays, le chef de l’État congolais s’est brièvement entretenu avec son homologue français au sujet d’un futur rendez-vous à Paris. Ce dernier a suggéré que cet entretien soit organisé par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, Jean-Yves Le Drian et Jean-Claude Gakosso.

La veille, Ali Bongo avait lui aussi établi un premier contact avec Emmanuel Macron, avec qui il a échangé une poignée de main à l’occasion du lancement du pacte mondial pour l’environnement. Ce ne fut pas le cas des présidents camerounais et équato-guinéen Paul Biya et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, également présents à New York. En revanche, comme l’avait annoncé J.A., le Centrafricain Faustin-Archange Touadéra a été reçu à l’Élysée le 25 septembre par Emmanuel Macron.