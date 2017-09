Gabon : Jean Ping joue la carte de l’UE

Temporairement interdit de sortie du territoire gabonais, une mesure levée le 8 septembre, Jean Ping planifie la « résistance » depuis son QG de Libreville.

Il compte s’appuyer sur ses soutiens à l’étranger, qui se raréfient, et surtout sur ses contacts au sein de l’UE. L’eurodéputé Jo Leinen, du Parti social-démocrate d’Allemagne, a prévu de déposer le 14 septembre une résolution devant le Parlement européen, réuni en séance plénière à Strasbourg.

Celle-ci souligne que « le climat continue doucement mais irrémédiablement de se détériorer » au Gabon, et demande que des sanctions soient prises à l’encontre « des responsables de la crise politique ». Leinen avait déjà déposé le 25 janvier une résolution « sur la crise de l’État de droit en RD Congo et au Gabon », qui, selon lui, « plonge ces pays dans une longue période d’instabilité politique et de violence ».