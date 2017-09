Femmes tunisiennes puissantes : Anissa Daoud, la comédienne engagée

A 45 ans, cette comédienne et auteure n'imagine pas la pratique artistique sans engagement politique.

Tout en émotion et nuances, l’héroïne du long métrage Demain dès l’aube, de Lotfi Achour, est l’une des interprètes les plus en vue du moment. Depuis Tendresse du loup, de Jilani Saadi, en 2006, elle rafle les prix internationaux (notamment avec Les Frontières du ciel, de Farès Naânaâ, en 2015). Pourtant, la plus glamour des actrices tunisiennes est surtout habitée par le désir d’écrire.

Avec la nostalgie de Djerba, où elle a grandi, la Tuniso-Italienne mène sa carrière entre Tunis et Paris avec, pour ancrage, le collectif des Artistes producteurs associés (APA), qui explore des formes artistiques contemporaines. Elle brûle les planches et s’investit dans l’écriture théâtrale avec Macbeth : Leila and Ben – A Bloody History, une adaptation de Shakespeare qu’elle a cosignée avec Jawhar Basti et Lotfi Achour, ou encore Hobb Story – Sex in the (Arab) City.

Entre théâtre et cinéma, de l’écriture au jeu, pour cette intuitive, engagements artistique et politique vont de pair. En partenariat avec des ONG, elle fait des interventions sur le conflit israélo-palestinien, défend la cause des femmes, participe à la lutte contre le sida, interrogeant sans relâche la société, pour restituer sa pluralité et sa complexité.