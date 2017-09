Femmes tunisiennes puissantes : Asma Bouraoui Khouja, la stratège économique

A 45 ans, la fondatrice du think tank Ifrikiya pour le dialogue économique (IDE) est aussi conseillère du ministre du Développement.

Tentée par la politique en 2011, elle est revenue vers l’économie après un bref passage à Afek Tounes. Universitaire et conférencière à l’École supérieure de commerce de Tunis (ESC), elle se passionne pour la recherche sur les théories appliquées aux modèles économiques, mais voue une plus grande passion encore pour la Tunisie.

Après avoir été directrice exécutive du Forum économique maghrébin créé par Kamel Lazaar, patron de la banque d’affaires Swicorp, elle a mis ses compétences au service du ministère de l’Économie et des Finances en 2014, sous le gouvernement Mehdi Jomâa, pour ensuite fonder Ifrikiya pour le dialogue économique (IDE), un think tank axé sur la transition vers la démocratie et sur les transformations économiques.

Mais la pétillante diplômée en sciences économiques et politiques, qui comptait se consacrer à son propre cabinet de conseil stratégique, a suspendu tous ces projets pour rejoindre l’équipe du ministre du Développement et s’imposer comme une figure montante.