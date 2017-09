Femmes tunisiennes puissantes : Neila Benzina, l’e-businesswoman

A 37 ans, la directrice générale de Business & Décision Moyen-Orient et Afrique est une référence dans le secteur de l'e-business.

E-business, gestion de la relation client et intégration de systèmes n’ont pas de secrets pour cette diplômée de l’Institut national des télécommunications français (désormais Télécom SudParis).

Neila Benzina est d’ailleurs devenue l’une des références en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) en Tunisie. En 2000, elle convainc l’entreprise française Business & Décision de miser sur l’off shore et prend les commandes de la filiale tunisienne.

Très vite et à force de travail, elle étend son activité au marché local et régional, ouvre des filiales au Maroc et en Algérie avant de s’installer en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient.

Patronne de 280 salariés, mère de deux enfants et entrepreneuse engagée, elle considère que les nouvelles technologies offrent une possibilité d’emploi aux jeunes et œuvre à la résorption du chômage via le tissu associatif de Réseau Entreprendre Tunisie.

À 37 ans, cette Tunisienne bien dans son temps a clos l’année 2016 en beauté en signant deux contrats de 2,5 millions d’euros en Afrique subsaharienne et aux États-Unis.