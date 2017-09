Côte d’Ivoire-France : comment s’est déroulée la deuxième rencontre Ouattara-Macron à l’Élysée

C’est à la demande de la France qu’Emmanuel Macron et Alassane Ouattara se sont rencontrés pour la deuxième fois en moins de trois mois, le 31 août à l’Élysée.

Les deux chefs d’État se sont vus en tête à tête (tout comme leurs épouses) pendant un quart d’heure dans les jardins du palais, avant de rejoindre leurs équipes pour un déjeuner auquel étaient conviés Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, Bruno Le Maire, son collègue de l’Économie et des Finances, Georges Serre, l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, et Gilles Huberson, qui lui succédera mi-septembre. Ce saint-cyrien s’est très bien entendu avec Patrick Achi, le secrétaire général de la présidence ivoirienne.

Préparation du sommet UA-UE

Parmi les sujets évoqués, le suivi de projets financés par la France, dont le métro d’Abidjan, pour lequel Paris doit apporter 1,4 milliard d’euros et qui doit être lancé en novembre. Une mission française d’évaluation doit se rendre dans la capitale économique mi-septembre.

Cette rencontre était surtout consacrée à la préparation du sommet UA-UE, qui se tiendra à Abidjan les 29 et 30 novembre et sera essentiellement consacré aux questions migratoires. Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel y sont attendus. Les présidents français et ivoirien devraient aussi se revoir le 12 décembre, le premier ayant invité le second au sommet de Paris sur le climat.