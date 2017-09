Femmes tunisiennes puissantes : Jalila Mezni, la patronne discrète

A 49 ans, Jalila Mezni préside le groupe Société d’articles hygiéniques (SAH Lilas).

Classée parmi les femmes les plus influentes du monde arabe par le magazine Forbes en 2015, la cofondatrice du groupe SAH – Lilas est si discrète qu’elle est presque inconnue du grand public. Pourtant, elle est l’une des rares Tunisiennes à diriger une entreprise cotée en Bourse. C’est en 1994, alors qu’elle avait à peine 26 ans, que Jalila Mezni a quitté le secteur bancaire pour créer la marque Lilas.

Elle diffuse aujourd’hui ses produits dans tout le Maghreb et compte désormais développer ses marchés en Afrique de l’Ouest, notamment la Côte d’Ivoire, avec l’aide du capital-investisseur Abraaj, qui a intégré le conseil d’administration du groupe en 2016. Détentrice de 67 % du capital de la holding, Jalila Mezni n’hésite pas à afficher son salaire annuel de près de 500 000 dinars (environ 185 000 euros) et est fière de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 200 millions de dinars par an.

Ce qui n’empêche pas qu’à Radès, la banlieue sud de Tunis dont elle est originaire, on continue à l’appeler affectueusement « Jalila ».