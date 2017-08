Football : le Sénégal rêve de Ferland Mendy

À un an de la Coupe du monde, et même s’il n’est pas encore assuré d’y participer, le Sénégal a fait de Ferland Mendy une priorité.

À 22 ans, le Français d’origine sénégalaise et bissau-ginéenne a franchi un cap en passant du Havre (Ligue 2) à l’Olympique lyonnais pour 5 millions d’euros, somme révélatrice de son potentiel.

Les Lions de la Teranga étant mal pourvus en défenseurs latéraux, l’état-major de la Fédération sénégalaise, assisté du sélectionneur Aliou Cissé, entamera prochainement des démarches afin de convaincre Mendy de les rejoindre.

Le Sénégal plutôt que la France ?

Avec quelques arguments de poids : le joueur, qui va découvrir la Ligue 1, part de loin pour espérer rejoindre à court terme l’équipe de France.

Or le Sénégal pourrait lui offrir la possibilité de disputer une Coupe du monde en 2018 et une CAN un an plus tard.

Un autre Mendy, Nampalys (Leicester), devrait lui aussi être sollicité.