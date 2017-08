Santé des présidents : Faure Gnassingbé, luttez jeunesse !

Certains courent, d'autres nagent, tous ou presque font des visites médicales régulières. Mais quels que soient leur âge et leur forme, les présidents africains répugnent à dévoiler leur état de santé. Jeune Afrique vous propose un check up continental de ceux qui nous gouvernent.

« Où est passé Faure Gnassingbé ? » s’interrogeait la presse mi-2015. En effet, le président togolais n’était pas apparu en public pendant plusieurs semaines. Rongé par une maladie ? Victime d’un accident vasculaire cérébral ? Ses proches ont démenti.

Certes, à 51 ans, dont douze au pouvoir à ce jour, sa chevelure a pris une teinte poivre et sel, mais sa silhouette a gardé l’essentiel de sa sveltesse. Peu mondain et lève-tôt, connu pour son goût des sports de combat – lutte traditionnelle – et sa pratique du jogging, Faure Gnassingbé surveille aussi sa santé en fréquentant des hôpitaux en Italie, son pays de villégiature préféré.