Santé des présidents : Ali Bongo Ondimba, sur la balance

Certains courent, d'autres nagent, tous ou presque font des visites médicales régulières. Mais quels que soient leur âge et leur forme, les présidents africains répugnent à dévoiler leur état de santé. Jeune Afrique vous propose un check up continental de ceux qui nous gouvernent.

Mi-2009, Ali Bongo Ondimba (ABO), alors ministre de la Défense, avait brièvement séjourné à l’Hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine. Ses ennuis de santé avaient suscité des rumeurs alarmistes au Gabon alors que son père Omar était dans le même temps hospitalisé à Barcelone, où il décédera le 8 juin.

Dans la bataille pour la succession qui commençait, tous les coups étaient permis. Mais les concurrents d’Ali ont vite déchanté. Pendant son septennat, il n’y a plus eu d’alerte.

Cet amateur de football – qu’il pratiquait tous les dimanches avec ses fils et les membres de sa sécurité, avant qu’un genou douloureux l’en empêche – et de sports mécaniques et nautiques reste néanmoins attentif à son poids.