Agroalimentaire : la start-up congolaise Surprise tropicale mise sur les produits locaux

Un petit tour à l’étranger et puis revient… des idées plein la tête. C’est la petite histoire de Bénédicte Kuvuna, à la tête de Surprise tropicale, une start-up qui promeut les produits alimentaires congolais.

L’entreprise démarre tout doucement à Kinshasa, en 2013. L’entrepreneuse de 24 ans raconte : « Au début, nous nous étions inscrits dans une stratégie de take away de nos jus, chips, fruits et légumes. Mais aujourd’hui nous offrons à nos clients un service de livraison à domicile. »

Surprise tropicale promeut toujours les légumes locaux

Ce changement de cap de l’entreprise coïncide avec le retour au pays, l’année dernière, de l’initiatrice du projet. Après un diplôme en communication à l’Université catholique du Congo, Bénédicte Kuvuna s’était rendue en 2015 à Reggio Emilia.

Dans cette ville du nord de l’Italie, elle s’était engagée pour une nouvelle année d’études. Plus précisément, un master professionnel en innovation alimentaire.

Durant sa formation, Bénédicte Kuvuna combine la théorie et l’apprentissage. Elle travaille ainsi quelques mois au sein de la célèbre entreprise agro-industrielle Barilla.

Du take away à la livraison

Quand elle regagne le pays, la jeune femme décide de donner un souffle nouveau à son business : une e-boutique est lancée, les clients peuvent désormais commander des paniers végétariens, du jus naturel, des chips de bananes plantains, produits qui proviennent tous de cultivateurs de Kinshasa.

« Le client paie en argent comptant à la livraison », indique-t-on sur le site. Il est toutefois bientôt prévu d’autres modes de règlement, notamment par virement bancaire ou via PayPal. Modernisation, oui, mais le concept reste le même.

« Surprise tropicale promeut toujours les légumes locaux », insiste Bénédicte Kuvuna, qui réfléchit d’ailleurs à l’organisation de festivals et autres événements pour mettre davantage en lumière les agriculteurs et leurs productions.

Au début, nous nous étions inscrits dans une stratégie de take away de nos jus, chips, fruits et légumes

En attendant, elle ne manque pas les rendez-vous susceptibles d’offrir de la visibilité à sa start-up. Les 26 et 27 mai, Surprise tropicale a ainsi exposé ses produits lors de la IVe édition de la Semaine française à Kinshasa.

Une vitrine de marque, d’autant que la manifestation, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie franco-congolaise, s’est articulée autour du numérique et de l’agribusiness. Pas question non plus pour Bénédicte Kuvuna de se contenter de produits de la capitale : elle a noué des contacts avec des producteurs agricoles de l’est du pays pour une éventuelle collaboration. Décidément, Surprise tropicale n’a pas fini d’élargir son offre et de… surprendre !