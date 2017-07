Côte d’Ivoire : les hommes de confiance d’Amadou Gon Coulibaly

Qui sont les hommes qui composent le cabinet d'Amadou Gon Coulibaly ? Jeune Afrique vous présente les principales figures du premier cercle du Premier ministre ivoirien.

Philippe Serey-Eiffel, 64 ans, directeur de cabinet. Cet ingénieur civil français des ponts et chaussées gère des dossiers tels que le Métro d’Abidjan et le Contrat de désendettement et de développement (C2D).

Brahima Moctar Touré, 62 ans, directeur de cabinet adjoint. S’occupe notamment du Prix d’excellence, qui récompense chaque année, des Ivoiriens qui ont particulièrement brillé dans leur domaine.

Marcellin Bragori, 48 ans, chef de cabinet. Ce fin connaisseur des procédures administratives supervise l’organisation de tous les déplacements du Premier ministre, aussi bien en Côte d’Ivoire qu’à l’extérieur du pays.

Bakary Sanogo, 57 ans, conseiller spécial chargé de la communication. Il veille, avec une équipe réduite, sur l’image du Premier ministre et intervient aussi dans la stratégie.

Amadou Koné, 51 ans, ministre des Transports. Cousin germain du Premier ministre, il travaille, entre autres dossiers urgents, à doter Abidjan de sa toute première ligne de métro.