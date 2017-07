Côte d’Ivoire : en cas de fusion des ministères de l’Économie et du Budget, qui serait à la barre ?

Si le président Alassane Ouattara se dit satisfait de son équipe gouvernementale, composée en janvier, des mouvements sont annoncés d’ici à la fin de juillet, notamment dans deux ministères prépondérants.

Il s’agit des ministères de l’Économie et des Finances ainsi que celui du Budget et du Portefeuille de l’État. Les milieux économiques, locaux ou internationaux, se plaignent de plus en plus du manque de coordination de ces deux entités, que l’exécutif envisage donc de fusionner. Qui d’Adama Koné (Économie) ou d’Abdourahmane Cissé (Budget) sera choisi pour diriger ce superministère ? La balance semble pencher du côté du second. Et, si cette option était choisie, Koné récupérerait certainement un autre portefeuille.