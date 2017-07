Maroc-Polisario : quand Abuja joue les médiateurs

Lors du dernier sommet de l’UA, Geoffrey Onyeama, le ministre nigérian des Affaires étrangères, a mené une délicate médiation entre le Maroc et le Polisario, qui s’affrontaient sur un rapport portant sur les droits de l’Homme – le royaume en rejetait certains passages, jugés hostiles à sa souveraineté sur le Sahara.

Marocains et Sahraouis refusant de se voir, Onyeama a reçu les deux délégations séparément dans la nuit du 1er au 2 juillet et a rédigé en quelques heures un texte de compromis. Depuis la visite de Mohammed VI à Abuja (décembre 2016) et les mégaprojets lancés à cette occasion, le Nigeria, qui reconnaît le Polisario, se montre moins hostile envers Rabat.

« Ses responsables sont très pragmatiques. Ils sont crédibles dans leur rôle de médiateurs », confie une source diplomatique marocaine.