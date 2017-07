Algérie : des bibliothèques populaires en Kabylie

Dans la ville de Bouzeguène, l’une des plus densément peuplées de Kabylie, un projet de bibliothèques populaires vient tout juste d’être lancé.

Selon ses concepteurs, il est basé sur le principe de la contribution et de l’implication de tous pour le partage des livres. L’objectif est d’instaurer une culture de la lecture à l’échelle de toutes les composantes de la société. Les livres doivent être gratuits et accessibles partout, dans les transports en commun, les cafés, les magasins et tous les endroits publics qui permettent un moment de lecture.

Un appel a donc été lancé à tous les comités de village, les associations, les acteurs et moteurs associatifs, et spécialement aux membres de la diaspora kabyle à l’étranger afin qu’ils déposent un maximum de livres au centre culturel de Bouzeguène, lequel se chargera de les répartir entre tous les villages qui se sont associés à l’initiative.