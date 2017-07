France : les hésitations de Jean-Yves Le Drian

Après Qui est l’ennemi ? (éditions du Cerf, 2016), Jean-Yves Le Drian prépare chez Grasset Mon quinquennat, un livre-bilan assorti de révélations sur son action au ministère de la Défense.

Sa sortie est programmée pour la fin de cette année. Problème : à la demande du président Macron, l’ex- « ministre de l’Afrique » est resté au gouvernement, où il est chargé de l’Europe et des Affaires étrangères. Il est donc tenu à un devoir de réserve. Résultat, le ministre-écrivain n’est plus certain d’aller au bout de son projet littéraire.