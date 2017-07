Football : vers un partenariat entre l’Olympique de Marseille et l’académie Diambars

Du 19 au 23 juin, pour la deuxième fois en moins d’un mois, la direction de l’Olympique de Marseille a envoyé une délégation au Sénégal, pays à la pointe de la formation des joueurs.

Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, et Basile Boli, ancien international français d’origine ivoirienne, se sont rendus à l’académie Diambars, créée par Jean-Marc Adjovi-Boco, Patrick Vieira, Bernard Lama et Saer Seck. « Les Français ont été impressionnés. On se rapproche d’un partenariat sportif et financier qui pourrait déboucher sur une nouvelle stratégie », explique une source.

Depuis l’arrivée de l’actionnaire américain Frank McCourt en octobre 2016, l’OM a retrouvé sa force de frappe financière. De son côté, Diambars possède un avantage non négligeable sur les deux autres académies de référence au Sénégal : Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur. Alors que la première est partenaire du FC Metz et la seconde de l’Olympique lyonnais, Diambars n’est liée à aucun club européen.