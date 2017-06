RDC : le dialogue se poursuit entre Macron et Kabila

Emmanuel Macron n’a pas perdu de temps pour prendre contact avec Joseph Kabila.

Comme Jeune Afrique l’avait révélé, le président français Emmanuel Macron a téléphoné à son homologue congolais Joseph Kabila, le 28 mai, afin de remercier les autorités de Kinshasa d’être intervenues dans la libération d’un otage français. Le dialogue s’est poursuivi depuis : le 20 juin, à Lubumbashi, Kabila a reçu une délégation française, composée de Franck Paris, le conseiller Afrique de l’Élysée, et de Rémi Maréchaux, le directeur Afrique du Quai d’Orsay. Accompagnés d’Alain Rémy, l’ambassadeur de France en RD Congo, de Néhémie Mwilanya Wilondja, directeur de cabinet du président congolais, et de Léonard She Okitundu, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, ils ont fait l’aller-retour dans la journée depuis la capitale, à bord d’un avion spécialement affrété par le gouvernement. Selon une source diplomatique congolaise, l’entretien, « très cordial », a duré près de deux heures.