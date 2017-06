RDC : Samy Badibanga est en retrait, mais pas à la retraite pour autant

Contraint de démissionner, le 7 avril, de son poste de Premier ministre et de céder sa place à Bruno Tshibala, Samy Badibanga n’a pas pour autant renoncé à peser sur la vie politique de son pays.

Il a ainsi entrepris une tournée en Europe et aux États-Unis. À Washington, il a notamment rencontré le sénateur républicain Jim Inhofe, ainsi que Stephanie Sullivan, ex-ambassadrice au Congo-Brazza et qui, au sein du département d’État, est secrétaire adjointe au Bureau des affaires africaines. Il s’apprête par ailleurs à lancer un « courant » politique baptisé Les Progressistes et destiné à rassembler divers partis et personnalités.