Côte d’Ivoire : tapis rouge pour Nicolas Sarkozy à Abidjan

Présent à Abidjan du 18 au 20 juin en tant que membre du conseil d’administration du groupe hôtelier français Accor, Nicolas Sarkozy a été reçu selon le protocole réservé habituellement à un chef d’État en exercice.

Dès son arrivée, Alassane Ouattara est allé l’accueillir au pavillon présidentiel de l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny, où ils se sont entretenus une première fois en toute discrétion. La rencontre officielle a eu lieu deux jours plus tard, au palais présidentiel, en compagnie de l’ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou, de Cyrille Bolloré, responsable de la branche transport et logistique du groupe Bolloré et de Sébastien Bazin, PDG d’Accor.

Quelques heures plus tôt, l’ancien président français s’était entretenu avec Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, dans les salons du Sofitel Ivoire, où il était logé. La veille, il y avait rencontré Amédée Koffi Kouakou, le ministre des Infrastructures. Également au programme : un dîner chez l’ambassadeur de France et une promenade en bateau sur la lagune Ébrié… comme François Hollande en 2014, lors d’une visite d’État.