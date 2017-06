Gabon : Myboto-Bongo, ennemis intimes

Neuf mois après la réélection d’Ali Bongo Ondimba, Zacharie Myboto refuse d’accepter la défaite de son poulain Jean Ping. « Trahi » par Omar Bongo, il fait de l’opposition à son fils une affaire personnelle.

New York, le 5 juin 2017. Un groupe d’une dizaine d’activistes gabonais s’en prend à la délégation de la présidence de leur pays présente aux États-Unis pour participer à la conférence de haut niveau des Nations unies sur les océans. S’estimant agressés, le directeur de cabinet Martin Boguikouma et quelques autres déposent une plainte auprès de la police américaine en se réservant le droit, dès leur retour au pays, de saisir les tribunaux gabonais. Désormais, le conflit postélectoral entre les dirigeants du Gabon et l’opposant Jean Ping et ses alliés s’exporte même à l’étranger.

En dépit des appels au dialogue venant du pouvoir ou de certaines personnalités du camp adverse, rien ne semble pouvoir infléchir Ping et les personnalités les plus radicales de son entourage, au sein duquel le « doyen » Zacharie Myboto exerce une influence déterminante.

Ce refus de tout compromis, ce dernier en a fait une affaire personnelle. D’abord privée, la brouille entre les clans Myboto et Bongo a débordé de la sphère intime pour insinuer son poison dans la vie politique du pays. Entre eux, on est passé de l’acrimonie à la guerre.

Il n’a jamais digéré la « trahison » d’Omar Bongo Ondimba

Dans la famille Myboto, il y a d’abord le patriarche de 79 ans. « Il n’a jamais digéré la “trahison” d’Omar Bongo Ondimba », qui avait promis de lui céder le fauteuil présidentiel « le moment venu » mais n’a pas tenu parole, confie un cadre démissionnaire de l’Union nationale, le parti d’opposition que cet apparatchik en sempiternel costume croisé dirige d’une main de fer depuis 2010.

Cet élégant instituteur entré en politique grâce à l’ancien ministre Jean Stanislas Migolet a passé toute sa vie à attendre le moment où il prendrait les rênes du pays. Il a sacrifié tant d’amitiés…

Un redoutable ministre de l’Information

Mû par un intérêt commun, le duo met en effet rapidement Migolet sur la touche et Myboto devient visible sur la carte « géopolitique » que le président tient à jour : il est propulsé « patron politique » des Nzébis, troisième groupe ethnique du Gabon après les Fangs et les Punus, traditionnellement allié aux Tékés dans la gouvernance du pays. Il contrôle aussi le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir), dont il sera le secrétaire administratif de 1972 à 1990.

Membre du gouvernement de 1978 à 2001, il se révèle notamment un redoutable ministre de l’Information, débarquant avant le journal télévisé ou radio pour consulter le conducteur et sanctionner, le cas échéant, les journalistes impertinents… Couvert d’égards et de privilèges, donc, il croit en son destin présidentiel.

Mais la réalité de la cour du « roi Omar » se révèle plus prosaïque. Des dauphins, il y en a une bonne demi-douzaine, à qui on a aussi promis le fauteuil : Jean Ping, André Mba Obame, Paul Toungui, Georges Rawiri et même quelques opposants, à l’instar de Paul Mba Abessole, dont il a acheté le ralliement.

Le piège des alliances

Non sans malice, Bongo aime à se jouer de ses créatures. Il leur flatte l’ego, encourage leur zèle intéressé tout en suscitant de féroces luttes intestines destinées à ce que ces fortes têtes se neutralisent. À la fin, bien sûr, il arbitre les conflits au gré de ses intérêts exclusifs…

Pourtant, avec Myboto, Bongo a failli être pris à son propre piège. Pour se débarrasser de ce dauphin-là, il a dû essuyer déboires sentimentaux, drames familiaux et crises gouvernementales. Car Myboto a pris soin de sécuriser son avenir en suscitant des alliances matrimoniales, comme au bon vieux temps. C’est à ce moment qu’intervient le deuxième personnage clé de la saga, Chantal Myboto, deuxième fille du patriarche.

Ambitieuse et éduquée, elle entame une idylle tonitruante avec le chef de l’État, qui vient de divorcer d’avec sa première épouse, Patience Dabany. Le président soigne ses blessures sentimentales et d’ego en se pavanant avec cette belle jeune femme, brandie telle un trophée. Le Tout-Libreville parle de ses goûts dispendieux pour les toilettes de luxe.

D’Omar Bongo, Chantal Myboto obtient quasiment tout ce qu’elle veut

Quand elle voyage en avion de ligne, elle exige le même siège, le premier de la première classe… Mais l’influence que la jeune femme exerce sur Omar Bongo Ondimba affole l’entourage présidentiel. De lui, elle obtient quasiment tout ce qu’elle veut. Il lui achète un hôtel particulier rue Weber, à Paris. Une villa à Washington.

Elle rachète pour un franc symbolique le domaine librevillois saisi par une banque d’un ancien ministre du Pétrole et y érige un hôtel de luxe portant le prénom de sa fille – celui-ci a été fermé en janvier 2017, à la suite d’un redressement fiscal d’un montant de 4 milliards de FCFA (6 millions d’euros).

L’enfant issue de cette relation, née en décembre 1990, est reconnue par Omar Bongo un mois avant sa naissance. Et ce coureur de jupons invétéré (plus de 52 ayants droit à sa succession) finit par demander Chantal en mariage. Grande voyageuse, elle hésite, ne veut pas s’enfermer dans un palais.

Le pouvoir dont elle goûte les plaisirs, elle l’exerce déjà. Sans bague au doigt. Le président, qui avait entre-temps noué une idylle avec Édith Lucie Sassou Nguesso, perd patience et annonce son mariage en août 1990 avec la fille de celui qui était alors l’ex-président congolais.

Le mariage ayant avorté, l’alliance prend l’eau. Myboto estime que Bongo se moque de lui. Ils avaient un accord tacite, que Myboto a toujours respecté. Mais il ne s’avoue pas vaincu. Au Congo voisin, c’est lui qui sous-traitait les contacts avec Pascal Lissouba.

La noce reportée

En vue de l’élection présidentielle de 1993 au Gabon, Myboto met le couteau sous la gorge de Bongo, conditionnant le soutien de la communauté Nzébi à l’aide à donner à Pascal Lissouba, le grand rival de Sassou Nguesso lors de la présidentielle congolaise de 1992. Victoire de Lissouba et, partant, du clan Myboto. Lâché par son gendre gabonais, Sassou est évincé, même s’il parviendra à chasser Lissouba cinq ans plus tard.

Sur le plan de la politique intérieure, le baobab de Mounana commence à vaciller bien plus tôt, pendant la conférence nationale de 1990. Mais il obtient un sursis car sa fille se rabiboche avec le président. Au début des années 2000, Chantal n’hésite plus, elle veut se marier, en dépit de la présence d’Édith, qu’elle se plaît à défier. Le président cède. Une deuxième noce est envisagée.

Mais, avant, il faut modifier la loi pour revenir à la polygamie, qui avait été interdite en 1969. Un projet dit « loi Nzouba » est donc déposé à l’Assemblée nationale visant à interdire la… monogamie. La future épouse élabore les plans et fait construire le « palais marocain », une résidence de luxe à la Sablière, où habite aujourd’hui le président ABO.

Il n’y aura pas de mariage : pour une raison encore mystérieuse, le président décide de reporter la noce

Mais il n’y aura pas de mariage. Pour une raison encore mystérieuse, le président décide de reporter la noce. Dépitée, elle décide d’en épouser un autre, Paul-Marie Gondjout. Les ex-amoureux se déchirent. Le président leur interdit l’accès à l’église Saint-Pierre, trop proche du Palais du bord de mer, pour leur mariage.

Myboto sent le sol se dérober sous ses pieds. Des jeunes gens, regroupés au sein du courant des rénovateurs, et en particulier André Mba Obame, veulent sa peau. Ministre de l’Éducation nationale, ce dernier inspire en 2001 un sujet au BEPC d’histoire-géographie : charge aux élèves de disserter sur l’état des routes au Gabon…

La revanche de Myboto

Impossible de ne pas relever le délabrement des infrastructures à cette époque et de ne pas en imputer la responsabilité au ministre des Travaux publics, un certain Myboto. Clash en Conseil des ministres. Le président regarde ailleurs. Humilié, désavoué, Myboto claque la porte une semaine plus tard.

En mai 2005, il démissionne également du PDG et crée sa propre formation politique. Il n’a plus qu’une idée en tête : prendre sa revanche. Sa première tentative, lors de la présidentielle de 2005, se solde par un score de 6 %, qui le place en troisième position. Quatre ans plus tard, en dépit de la disparition d’Omar Bongo Ondimba, Myboto échoue une fois de plus, avec 3,94 % des voix. Sur le dos des Bongo, il se réconcilie avec André Mba Obame, qui le place à l’Union nationale.

Zacharie Myboto a tout fait pour retarder l’investiture du candidat de notre parti

S’agissant de la dernière présidentielle, Ping lui doit en partie sa désignation comme candidat « unique » de l’opposition. Ayant très tôt fait le choix de soutenir l’ex-président de la Commission de l’Union africaine, « Zacharie Myboto a tout fait pour retarder la désignation et l’investiture du candidat de notre parti », dénonce Mike Jocktane, le vice-président démissionnaire de l’Union nationale.

En effet, le président du parti fait reporter le processus sans véritable raison. Lorsque Casimir Oyé Mba est finalement élu à l’issue d’une primaire, il lui est quasiment impossible de rattraper Ping, entré en campagne plus d’un an plus tôt.

Mais soutenir ce candidat mû par le même désir de revanche est insuffisant pour faire tomber ABO. Encore faut-il éviter un éparpillement des suffrages. Conscient de son retard, Casimir Oyé Mba n’hésite pas à se reporter sur Ping. Reste Guy Nzouba Ndama. Myboto et Ping parviennent à le faire plier en lui aliénant le soutien du courant Héritage et Modernité, que cet ancien président de l’Assemblée nationale cornaquait au moment de sa démission du perchoir.

Le tour est joué, Ping est sur orbite pour bouter hors du palais Ali Bongo Ondimba, que les deux alliés ont toujours considéré comme illégitime. Sauf que le destin en a décidé autrement. Depuis, ils soutiennent la « résistance » au Gabon comme à l’étranger. La crise gabonaise est bien partie pour durer, portée par le plus incandescent des carburants : le ressentiment.

Les bons partis des enfants de Zacharie

Yolande Myboto : épouse de Mathurin Alaba, neveu d’Omar Bongo

Chantal Myboto : compagne d’Omar Bongo, mère d’Onaida Maisha Bongo

Suzanne Myboto : compagne de Landry Bongo

Serge Myboto : époux d’Ursula Djoué Dabany, nièce de Patience Dabany, cousine d’Ali Bongo