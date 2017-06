Qui est Moez Bouraoui, fondateur de l’Association tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections ?

À 49 ans, Moez Bouraoui est fondateur d'Atide, l'Association tunisienne pour l'intégrité et la démocratie des élections.

En 2011, ce professeur d’urbanisme et d’aménagement du territoire a lâché une carrière entre Paris et Beyrouth pour revenir en Tunisie et se consacrer à la transition démocratique, par « devoir de “redevabilité” envers un pays qu’[il] aime », en fondant l’Atide.

Partant du principe que le droit de vote est l’un des droits fondamentaux de l’homme, il s’attache – avec des compagnons, tous bénévoles – « à protéger les urnes » et à imposer l’Atide comme force de proposition et contre-pouvoir.