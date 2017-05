Sorties : les dix endroits en vue à Tunis et dans ses environs

Longtemps polarisée autour de l’avenue Bourguiba, la capitale tunisienne est partie à la conquête de ses collines, dans un bouillonnement culturel où art et patrimoine sont mis à l’honneur.

Restaurants, hôtels, bars, galeries d’art, boutiques… Vous vous demandez quoi faire à Tunis et ses environs en ce début d’été ? Jeune Afrique a sélectionné pour vous les 10 nouveaux endroits à la mode, où vous adorerez flâner et flairer l’air de cette Tunisie, qui, décidément, ne cesse de se renouveller.

Dans la banlieue nord

1. Tutu, La Goulette

Ce bar est l’un des plus courus de La Goulette. Comme une vigie, il offre depuis sa terrasse une incroyable vue à 360 degrés sur le golfe de Tunis. Dès la fin de journée, la movida tunisienne apprécie son atmosphère cosy, qui devient plus déjantée en fin de soirée, et sa programmation musicale, chaque soir différente mais toujours branchée. Certains y viennent pour les pichets de sangria et les savoureuses tapas, et restent pour un bœuf entre musiciens représentatifs de la scène tunisienne émergente.

2. The Cliff, La Marsa

Lors de sa visite privée en 2014, Mohammed VI, le roi du Maroc, avait apprécié la convivialité de ce lieu privilégié au design épuré. Des terrasses adossées à la falaise, qui a donné son nom à ce lounge suspendu entre ciel et mer, et la lumière si particulière qui baigne la côte à cet endroit font du Cliff un espace exceptionnel où le Tout-Tunis se bouscule dans un brouhaha joyeux. On s’y retrouve entre copains autour d’un verre ou pour savourer des plats originaux pleins de fraîcheur.

3. Saint-Tropez, Côtes de Carthage

Le Touring Club, où la génération des années 1970 aimait exhiber son bronzage, a changé de nom et d’allure. Fini le décor baba cool, place à la branchitude. Entre beach et pool party, le Saint-Tropez installe l’été sous le signe de la fête et de la gastronomie. Avec sa piscine en bord de mer, il devient le refuge incontournable des Tunisois branchés qui fuient, l’espace d’un après-midi ou d’une soirée, la chaleur de la capitale. Cocktails à gogo, plats gourmands et musique non-stop, le Saint-Tropez met Tunis à l’heure d’Ibiza.

4. Galerie Gorgi, Sidi Bou Saïd

Fondée en 1987 par le peintre Abdelaziz Gorgi au cœur du village de Sidi Bou Saïd, la galerie est gérée par sa fille Aïcha depuis 1992. Son empreinte est telle que les amateurs d’art disent désormais : « On va chez Aïcha. » Dénicheuse de talents, à l’affût du moindre courant artistique, Aïcha Gorgi marque, au fil de neuf expositions annuelles, la scène des arts plastiques en Tunisie. Capable d’audace, elle n’hésite pas à présenter des œuvres décalées en prise avec leur temps et fait la part belle aux plasticiennes telles qu’Aïcha Filali, Ymen Berhouma ou Aïcha Snoussi.

5. Fahrenheit 451, Carthage

Au vu des difficultés de la profession, cette librairie hors des sentiers battus fait acte de militantisme en proposant aussi bien des titres pointus que des best-sellers. On déambule à travers les rayons, on feuillette les ouvrages tout en appréciant les objets exposés, de designers ou d’artisans tels que Samia Achour ou Insaf Kooli. Cet espace généraliste, où les enfants ne sont pas oubliés, est ancré dans le patrimoine et vulgarise, en organisant de nombreuses rencontres, les dernières parutions sur le sujet.

Dans le centre-ville

6. Dar Ben Gacem, Médina

Dans le faubourg sud de la médina, Dar Ben Gacem est une adresse confidentielle que les initiés s’échangent comme un secret. Avec son charme un peu suranné valorisant les créations artisanales locales, ce logis traditionnel du xviie siècle, restauré avec soin par sa propriétaire Leïla Ben Gacem, est devenu une maison d’hôtes qui semble hors du temps. On y pose ses valises pour aller à la découverte de la ville, ou pour se laisser aller à la rêverie sur la terrasse qui embrasse les toits de la médina.

7. Mooja, Mutuelleville

Le créateur Fares Cherait surfe sur la tendance et crée Mooja, « vague » en arabe, un concept-store conçu comme un point de rencontre du nec plus ultra des créations tunisiennes. Sous une tente, véritable caverne d’Ali Baba, on déniche aussi bien les dernières babouches de Samarkand que des pièces vintage, des objets détournés, des bijoux singuliers inspirés de la calligraphie arabe ou encore des carnets et livres précieux. Une leçon de lifestyle qui convoque également des objets pour la maison et des articles estampillés « J’aime la Tunisie ».

8. Quartier andalou, Bab Menara

Un café, une biblio­thèque et une piscine pourraient inviter au farniente. Pourtant, Cogite est bien un lieu dédié au travail. Au point qu’il a été classé troisième meilleur espace de coworking au monde en 2016 par le magazine Forbes. Cette start-up propose, moyennant des formules d’abonnement à la carte, des espaces de travail ainsi que toute la logistique nécessaire à de jeunes entrepreneurs – et à d’autres start-up, pour lesquelles elle fait office d’incubateur. Avec une fréquentation de 600 personnes par mois, Cogite crée une communauté fondée sur l’émulation, l’innovation sociale et l’échange.

9. Cogite, Berges du lac

Le quartier fondé par les Andalous fuyant l’Espagne à partir de 1492 a fait peau neuve, tout juste réhabilité grâce à des fonds de l’Union européenne. À Bab Menara, faubourg sud de la médina de Tunis classé au patrimoine de l’Unesco, ce parcours urbain offre une jolie balade apaisante, loin du tintamarre des souks. Se perdre dans le dédale des ruelles revient à remonter le temps et permet de découvrir, au fil des lourdes portes cloutées entrebâillées et des coquets moucharabiehs, un quartier patricien, berceau de l’art de vivre tunisois.

10. Four Seasons, Côtes de Carthage

Le groupe Four Seasons ouvrira fin 2017, en partenariat avec le groupe Mabrouk, sa plus grande unité hôtelière en Méditerranée. Cet établissement cinq étoiles surplombant la baie des Singes focalise déjà l’attention. Associant architectures arabe et méditerranéenne, il mettra en valeur le savoir-faire de l’artisanat tunisien. Ce projet promet de rebattre les cartes de l’offre touristique du Grand Tunis en proposant les services haut de gamme qui caractérisent le label Four Seasons Hotels and Resorts.