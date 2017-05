Connexions africaines : les parrains d’Emmanuel Macron

En moins d'un an, le candidat d'En Marche, est parvenu à rallier de nombreuses personnalités. Parmi elles, les parrains.

Jean-Louis Borloo, 66 ans

Avant le premier tour, il hésitait entre Fillon et Macron. Aujourd’hui, l’ex-ministre centriste apporte son « soutien total » au second. Son expertise sur les besoins d’électricité en Afrique est prise en compte par Aurélien Lechevallier.

Dominique de Villepin, 63 ans

« Nous avons une relation amicale et échangeons sur les grandes questions internationales », dit l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac à propos d’Emmanuel Macron, qu’il a rallié publiquement trois jours avant le premier tour.

Jean-Paul Delevoye, 70 ans

L’ancien ministre de Jacques Chirac n’est pas seulement le tout-puissant sélectionneur des candidats d’En Marche ! aux prochaines législatives. Depuis son passage à la tête du Conseil économique, social et environnemental, il sillonne l’Afrique. Il y a un an, il a rejoint la Fondation Brazzaville, dirigée entre autres par Jean-Yves Ollivier, un proche du président Sassou Nguesso.

Renaud Dutreil, 56 ans

Ancien ministre de droite, il rédige en 2008 à l’Assemblée un rapport sur la France et l’Afrique… qui est rejeté par ses collègues. Puis il quitte la politique et va représenter un grand groupe privé à New York. En cas de victoire, beaucoup le voient au gouvernement et – pourquoi pas ? – aux Affaires étrangères.

Jean-Pierre Mignard, 66 ans

Ex-grognard de Hollande, l’avocat parisien plaide depuis plusieurs mois pour Macron. En février, il était du voyage à Alger. Quand le candidat a qualifié la colonisation de « crime contre l’humanité », il a été l’un des seuls à le soutenir franchement et a tweeté « Macron contre les hypocrites ».