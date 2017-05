Marie-Joseph Malé, cost-killer

PDG depuis avril 2012 d’Air Austral, qu’il a réussi à redresser au prix d’une drastique baisse des coûts, Marie-Joseph Malé arrivera-t-il à appliquer la même recette à Air Madagascar ?

Ce polytechnicien de 56 ans, diplômé des Ponts et Chaussées, né au Cameroun dans une famille originaire du sud de l’Inde et qui a grandi à Madagascar, possède une expérience certaine dans les activités d’audit interne et de gestion des risques, acquise comme directeur général d’Air France Consulting puis chez Air France-KLM. Un profil qui aura sans doute convaincu les autorités malgaches.

D’autant plus que, un temps membre de l’état-major d’Air France, il a aussi enchaîné de nombreux postes prestigieux à l’international (directeur États-Unis et Asie-Pacifique d’Air France). Il a ainsi été, en 1999, le premier directeur général de l’alliance SkyTeam.