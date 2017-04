Musique : Mbongwana Star est de retour

Un deuxième album est prévu dans le courant de l’année pour le groupe congolais Mbongwana Star.

Associé à l’Irlandais Doctor L pour son premier opus From Kinshasa, sorti en 2015, Mbongwana Star a travaillé cette fois avec le Tchadien Caleb Rimtobaye, plus connu sous son nom de scène, Afrotronix.

En résidence commune à Sines, au Portugal, en décembre 2016, les artistes ont partagé la scène parisienne de la Grande Halle de la Villette en mars. Ce deuxième album devrait être à l’image de leur set : dopé à l’électro et aux boucles synthétiques hypnotiques. Le temps où Théo Nzonza et Coco Ngambali, leaders du projet, chantaient sagement dans le Staff Benda Bilili est bel et bien révolu.