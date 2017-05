Jonas Aklesso Daou : « Développons-nous… enfin ! », un essai pour en finir avec le fatalisme

Qui mieux qu’un entrepreneur à succès, créateur de richesses, pour parler du développement en Afrique ?

Passionné de lecture et de philosophie sociale, Jonas Aklesso Daou analyse les enjeux socio-économiques et dresse un tableau des apports nécessaires pour structurer un profil de développement cohérent et durable pour l’Afrique subsaharienne.

Un essai bâti autour d’une interrogation. « Nos sociétés sont-elles prêtes à stimuler ce centre du développement mondial et surtout à le soutenir pour être la locomotive du monde, comme l’Europe avant-hier, l’Amérique hier et l’Asie aujourd’hui ? »

Un appel aux Africains pour construire un havre de paix

Le livre, préfacé par Julien Clerc, président de l’Association internationale francophone d’intelligence économique, est un appel lancé aux Africains pour en finir avec le fatalisme et faire du continent un havre de paix, de croissance et d’épanouissement.