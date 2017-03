Centrafrique : qui se cache derrière l’entreprise NIP ?

Africa CEO Forum 2017 : repenser le modèle africain

La cinquième édition de ce rendez-vous du secteur privé africain, organisé par le Groupe Jeune Afrique et Rainbow Unlimited avec le soutien de la BAD, a lieu à Genève les 20 et 21 mars. Cette année, l’Africa CEO Forum met au cœur des débats la nature du boom économique des années 2000, la réalité de la croissance en Afrique et les décisions indispensables à prendre pour retrouver un rythme élevé et durable de croissance.