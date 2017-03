Présidentielles en France 2017 : Emmanuel Macron, le dernier rempart

La France aura un nouveau président dans deux mois. Le pays est donc en campagne électorale ; est-il possible d’en dire ce que vous n’avez déjà ni lu ni entendu ? Je pense que oui.

1) La France va sortir enfin d’une longue période où elle a été gouvernée – mal, à mon avis – par les enfants de François Mitterrand et de Jacques Chirac.

Ce système-là est en bout de course ; les Français veulent du neuf.

« Les Républicains », avatar du RPR et de l’UMP, qui se veulent les héritiers du gaullisme, et le Parti socialiste, qui se réclame de Léon Blum, Pierre Mendès France et François Mitterrand, sont tous les deux en lambeaux. Il paraît exclu que leurs candidats respectifs puissent l’emporter.

Les Français éliront le 7 mai celle ou celui qui leur paraîtra « neuf », parce qu’il ne défendra pas un système qu’ils rejettent.

C’est sans précédent depuis le début de la Ve République, en 1958.

2) Ce ne peut être, à mon avis, que Marine Le Pen ou Emmanuel Macron.

Surgi de nulle part, ce dernier est donc le dernier rempart de la France face à l’extrême droite. Sans un rival hors système, Marine Le Pen et son « Front national » peuvent s’emparer du pouvoir, comme l’a fait un Donald Trump aux États-Unis.

Je pense, pour ma part, qu’Emmanuel Macron est un meilleur rempart que ne l’a été, aux États-Unis, Hillary Clinton. Ou, plus exactement, que le programme affiché par Mme Le Pen l’empêchera d’accéder au pouvoir : une nette majorité de Français ne veut pas que la France sorte de l’Europe, ni même de la zone euro.

*

3) Emmanuel Macron dit : « Le peuple veut comprendre. Il guette les gestes et les paroles. La fonction présidentielle réclame de l’esthétique et de la transcendance. Je crois au contrat moral passé avec la nation. Être candidat à la présidence, c’est avoir un regard et un style. Mon regard est tourné vers là où je veux emmener les Français. »

Il n’a pas 40 ans et s’est entouré d’hommes et de femmes de son âge, sauf rares exceptions.

S’il est élu, avec lui accédera au pouvoir une nouvelle génération de dirigeants : « une autre génération, c’est un autre peuple ».

4) La France a cessé, depuis plus d’un quart de siècle, d’être une puissance « africaine ». Et même avec Emmanuel Macron à sa tête, elle ne pourra pas le redevenir.

Cette évolution est d’ailleurs celle de toutes les anciennes puissances coloniales européennes : Royaume-Uni, Italie, Espagne, Portugal. Elles ont toutes choisi l’Europe ou « le grand large ».

Leurs tentatives de revenir en Afrique sont, à mon avis, vouées à l’échec, car elles n’ont plus ni les hommes, ni l’argent, ni la volonté de s’impliquer dans un continent que leurs jeunes ne connaissent pas.

Paradoxalement, c’est l’Allemagne, sans passé africain digne de ce nom, qui milite le plus intensément pour que l’Europe s’occupe vraiment de l’Afrique et s’y investisse davantage.

Sa chancelière, Angela Merkel, y multiplie les voyages et ne cesse de parler d’un « plan Marshall » européen en sa faveur.

*

Si, en mai prochain, les Français élisent Emmanuel Macron, si, en septembre, les Allemands renouvellent son bail à Angela Merkel, si se reconstitue le tandem France-Allemagne et s’ils trouvent un partenaire africain, on peut espérer voir naître et grandir une complémentarité entre les deux continents.

Vous le voyez : il y a beaucoup de « si ».