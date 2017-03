Football : les Éléphants de Côte d’Ivoire voient l’avenir en Carlos Queiroz

À la recherche d’un sélectionneur depuis la démission de Michel Dussuyer, la Côte d’Ivoire a reçu de nombreux CV dans le cadre de son appel à candidatures, clos ce 6 mars.

Cette fois, contrairement à un passé récent (Sabri Lamouchi, Hervé Renard, Dussuyer), la fédération ivoirienne pourrait ne plus choisir un Français et opter pour le Portugais Carlos Queiroz.

Né au Mozambique il y a soixante-trois ans, Queiroz a entraîné le Portugal, l’Afrique du Sud et le Real Madrid. Actuellement sous contrat avec l’Iran, où il touche un salaire annuel de 1,5 million d’euros mais qu’il souhaite quitter (il aurait même préparé sa lettre de démission), il intéresse aussi le Ghana et – de nouveau – l’Afrique du Sud. Le sélectionneur se montrant sensible à l’intérêt que lui porte la Côte d’Ivoire, un rapprochement est envisagé à brève échéance.