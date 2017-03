Législatives 2017 en Algérie : sept ministres sont candidats

Sept membres du gouvernement d’Abdelmalek Sellal seront en lice lors des législatives de mai sous la bannière du FLN, selon une source autorisée au sein du parti au pouvoir.

Seront donc têtes de liste dans leurs circonscriptions respectives : Abdelwahab Nouri (Aménagement du territoire, Tourisme et Artisanat), Abdelkader Ouali (Ressources en eau et Environnement), Abdesslam Chelghoum (Agriculture, Développement rural et Pêche), Boudjema Talai (Travaux publics et Transports), Tahar Hadjar (Enseignement supérieur et Recherche scientifique), Ghania Eddalia (Relations avec le Parlement) et Aïcha Tagabou (ministre déléguée, chargée de l’Artisanat).

Annoncée comme imminente en février, la candidature du Premier ministre n’est plus à l’ordre du jour. « Il y a eu des discussions à ce sujet, mais jamais rien de sérieux », confie la même source.