Médias : la mémoire africaine au menu de l’émission « Paroles d’honneur »

La nouvelle émission télévisée « Paroles d'honneur » diffusera sur internet un entretien entre Tristan Garcia et Norman Ajari sur la mémoire africaine, le racisme ou encore la dignité.

Imaginez l’écrivain et philosophe Tristan Garcia, auteur entre autres de Nous paru en 2016 chez Grasset, et Norman Ajari, prof de philo et fin connaisseur de Frantz Fanon, débattre de la dignité, divergeant sur le racisme, posant la question des violences contre les animaux et se rejoignant sur le thème de la mémoire africaine. Cette rencontre, exigeante mais passionnante, a été filmée le 12 février à Paris. Elle est diffusée en ligne pour Paroles d’honneur, nouvelle émission de débat politique parrainée par le rappeur français Kery James.

Paroles d’honneur se veut un média alternatif pensé pour « faire entendre la voix des quartiers populaires et de l’immigration postcoloniale ». Pour la première émission, diffusée le 19 février, la famille du jeune Théo Luhaka brutalement violenté par la police a aussi eu accès au plateau. Dans le bureau éditorial, on retrouve entre autres la militante Houria Bouteldja des Indigènes de la République et Kalala, activiste socialiste panafricain.