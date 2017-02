L’organisation mondiale du tourisme se cherche un nouveau secrétaire général

Dans moins de quatre mois, le comité exécutif de l'OMT devra se doter d'un nouveau secrétaire général.

En poste depuis 2010, le Jordanien Taleb Rifai, secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), achèvera fin 2017 son deuxième et dernier mandat. L’élection de son successeur par le comité exécutif de cette institution spécialisée des Nations unies est prévue pour mai prochain, le dépôt des candidatures étant clos fin mars.

Cinq postulants sont déjà en lice : une Sud-Coréenne, un Géorgien, un Brésilien (Marcio Favilla, actuel directeur exécutif de l’OMT) ainsi que deux Africains : le Seychellois Alain Saint-Ange, ex-ministre du Tourisme et de la Culture, très connu dans la zone océan Indien, qui se présente comme « le point de symbiose » entre les cultures francophone et anglophone, et Walter Mzembi, l’actuel ministre zimbabwéen du Tourisme.

Première destination touristique du continent en 2016 devant l’Égypte, l’Afrique du Sud et la Tunisie, le Maroc pourrait présenter lui aussi un candidat en la personne de Lahcen Haddad, ministre sortant du Tourisme et député de Khouribga.