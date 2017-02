Rap : « Je suis passé chez So », l’album tant attendu de Sofiane

« Je suis passé chez So », le premier album de Sofiane, est l’événement hip-hop du moment et s'est hissé au rang de meilleure entrée de la semaine, avec 8 000 albums vendus.

Disons-le d’emblée : pour apprécier le flow tranché et l’univers sombre de l’artiste, mieux vaut ne pas craindre le rap hard-core. Sofiane déploie sur des instrus minimalistes une emphase brute, ponctuée d’onomatopées – « ish ish » – ou de néologismes dont les sonorités rappellent l’arabe maghrébin – un bakhaw désigne beaucoup de choses chez lui.

Tous n’apprécieront pas à la première écoute. Beaucoup s’en tiendront à la douce et dansante Tout l’monde s’en fout. Cet album, Sofiane l’a voulu. Il est le fruit d’une patiente décennie de free-styles et de projets en tout genre, underground le plus souvent. Et le rappeur de la région parisienne promet de ne pas lâcher prise.

Dans la foulée de la production de son album, il écrivait la dernière chanson du roi du raï, Cheb Khaled, Wahda be Wahda, et montait sur scène à Paris pour un concert contre les violences policières.