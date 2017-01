RD Congo : l’opposant Moïse Moni Della toujours derrière les barreaux

Depuis la signature de l'accord politique en RDC, la libération de l'opposant à Kabila aurait dû être effective. Le concerné attend toujours...

Officiellement, aucune poursuite ne pèse sur lui. Et pourtant, à l’heure où nous mettions sous presse, Moïse Moni Della croupissait encore dans le pavillon 1 de la prison de Makala, à Kinshasa.

Le 19 septembre 2016, alors qu’il participait à une manifestation dont les participants réclamaient la tenue des scrutins présidentiel et législatifs dans les délais constitutionnels, ce cadre du Rassemblement, principale plateforme de l’opposition, était arrêté. Et poursuivi « en procédure de flagrance » comme coauteur des actes de pillage qui ont éclaté en marge de ladite manifestation. Court-circuitant l’instruction du tribunal de grande instance de la Gombe, Moni Della soulève alors une exception d’inconstitutionnalité devant la plus haute instance judiciaire du pays.

À lire aussi : Libre sur le papier, l’opposant Moni Della se trouve toujours en prison à Makala

Peu avant la signature de l’accord politique du 31 décembre, le ministère de la Justice promet qu’il bénéficiera des mesures de détente annoncées et demande à la défense de retirer sa plainte, ce qu’elle fait aussitôt. Or non seulement la libération de ce proche de Moïse Katumbi ne suit pas, mais les signataires du compromis notent « avec satisfaction » que son cas a été réglé par une commission de hauts magistrats.

Jeune Afrique a pu consulter une lettre d’Alexis Thambwe Mwamba, le garde des Sceaux, datée du 12 janvier, dans laquelle ce dernier rappelle au procureur général de la République que « rien n’empêche désormais » l’élargissement de Moni Della. Le 20 janvier, rien n’était fait…