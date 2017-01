Afrique du Sud : qui pour succéder à Jacob Zuma à la tête de l’ANC ?

Qui succédera à Jacob Zuma pour prendre le rôle de président du parti sud-africain, en décembre prochain ? Un résumé en images de la situation de l'ANC.

C’est une petite phrase qui n’est pas passée inaperçue. Le 11 janvier, alors que le Congrès national africain (ANC) venait de fêter ses 105 ans, le président Jacob Zuma a affirmé que le mouvement était prêt à être dirigé par une femme.

Un soutien implicite à son ex-épouse, Nkosazana Dlamini-Zuma, qui briguera sa succession à la tête du parti et du pays dans moins d’un an ? Nul n’en doute plus. Mais l’ANC, c’est aussi un parti divisé et malmené dans les urnes.