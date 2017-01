Football : le Marocain Youssef En-Nesyri joue sa première CAN avec les Lions de l’Atlas

Lors de la CAN 2017, il y a des stars qu'on ne présente plus et la nouvelle génération prometteuse. Parmi notre sélection, Youssef En-Nesyri, jeune attaquant marocain, pourrait faire parler de lui.

C’est la dernière trouvaille d’Hervé Renard. Le Français, qui a zappé Hakim Ziyech, pourtant auteur de 5 buts en neuf sélections, a retenu le jeune attaquant de 19 ans Youssef En-Nesyri, qui joue à Malaga, en Espagne. Ce natif de Fès, qui n’a été appelé pour la première fois chez les Lions de l’Atlas qu’en août 2016, en amical contre l’Albanie, présente des statistiques moins flatteuses que son aîné, mais son talent est certain.

Longiligne (1,92 m, 77 kg) et techniquement doué, ce joueur au visage d’ado a été formé à l’Académie Mohammed-VI de Casablanca, où le club andalou l’a débauché en 2015 pour un peu plus de 120 000 dollars. Titulaire ni en club ni avec son pays, En-Nesyri appartient néanmoins à la catégorie des joueurs très prometteurs qui pourraient se faire remarquer lors de cette CAN.