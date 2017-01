Pourquoi l’Union africaine a besoin de moi

Plus de cinquante ans se sont écoulés depuis les indépendances, et, parce que je me place à cheval entre la génération actuelle et celle des pères fondateurs, moi, candidate à la présidence de la Commission de l’Union africaine (UA), je porte sur le parcours de l’Afrique un regard raisonnablement optimiste.

Nous le savons tous : c’est le continent le plus jeune du monde – près de 65 % de sa population a moins de 35 ans – et cela lui donne un avantage démographique, renforcé par des progrès sanitaires qui ont permis de réduire la mortalité infantile et d’allonger l’espérance de vie. Un nombre accru d’enfants seront donc à former, et la demande d’emploi est déjà en forte progression. L’objectif, me semble-t-il, c’est que les peuples africains puissent mener une vie digne et envisager, à court ou à moyen terme, d’être prospères. La question est de savoir comment traduire l’apparente embellie à l’horizon en actes concrets, au bénéfice de tous, alors que l’idéal d’intégration des peuples et des territoires reste à parachever au quotidien.

Notre continent doit renforcer ses institutions […] pour que la prospérité ne soit plus réservée à une minorité.

Comme tout parent, mon vœu le plus ardent est de voir mes enfants réussir leur vie. Et j’étends cet espoir à tous les jeunes Africains. Mon parcours m’a conduit de l’administration rurale au droit constitutionnel en passant par le droit international. En 1985, après mes études, j’ai été recrutée par le ministère des Collectivités locales. Plus tard, conseillère juridique du ministère des Affaires étrangères, j’ai participé à la négociation de traités sur le transport aérien et à celle autour de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

Enfin, en 2010, devenue secrétaire permanente du ministère de la Justice, j’ai eu l’honneur de contribuer à doter le Kenya d’une Constitution plus progressiste. Ces expériences m’ont convaincue que notre continent doit renforcer ses institutions pour qu’elles protègent mieux nos citoyens, qu’elles accroissent la cohésion nationale et pour que la prospérité ne soit plus réservée à une minorité.

J’ai ainsi défendu les intérêts de mon pays et de notre continent à Genève, en tant qu’ambassadrice, et surtout en tant que présidente de l’OMC. Je me souviens de la Conférence ministérielle de Hong Kong, en 2005, qui a permis des avancées substantielles sur l’Agenda pour le développement du cycle de Doha de l’OMC. Parmi elles, la dérogation à l’accord sur les droits de propriété intellectuelle, qui permet l’importation de médicaments génériques en Afrique.

Ce mandat a renforcé mon intime conviction : développement humain et développement économique sont inséparables. Une partie du défi consiste à transformer les négociations internationales pertinentes en gains de prospérité pour les États membres de l’UA et en améliorations tangibles pour leurs citoyens. Une réussite africaine illustre bien cette perspective volontariste : en 2006, alors que je dirigeais une task force chargée de restructurer le département du commerce extérieur et des affaires économiques du Kenya, j’ai pu voir combien l’intégration régionale était un levier utile pour notre continent.

La communauté d’intérêts de sept États d’Afrique de l’Est et des Grands Lacs a ainsi permis d’améliorer les conditions d’accès à l’océan Indien de nombre de pays enclavés. Autour du « corridor Nord », ils ont lié l’amélioration de la gestion du port de Mombasa à leurs impératifs d’exportation et d’importation. Cette action commune a stimulé le dynamisme économique de la région en élargissant les possibilités d’investissement dans les infrastructures et dans la gestion des institutions chargées de bien les faire fonctionner. Et, notamment grâce à un financement international, un mécanisme facilitant la mobilité des hommes et leurs transactions a été mis en place.

Nul doute que l’Afrique a encore un long chemin à parcourir, mais de tels succès peuvent être reproduits sur tout le continent. Il nous faut redoubler d’efforts et garder cet optimisme raisonnable qui irrigue désormais l’Afrique et ses peuples !