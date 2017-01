Cameroun : les victimes de la catastrophe ferroviaire d’Eseka s’adressent aux candidats à la présidentielle française

Les avocats des victimes de la catastrophe ferroviaire d’Eseka continuent de mettre la pression sur le groupe Bolloré, actionnaire principal de la société Camrail.

Non seulement ils ont sollicité le Quai d’Orsay, via l’ambassade de France au Cameroun, mais ils ont envoyé un courrier, fin décembre, à trois des candidats à la présidentielle française : François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Les avocats attendent le résultat de la primaire de la gauche afin de poursuivre leur démarche.

Leur but : s’assurer que le futur chef de l’État français aborde le sujet avec Vincent Bolloré, afin que son groupe s’implique davantage dans l’indemnisation des victimes.