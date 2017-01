« Entre les frontières » : avec les migrants africains partis trouver refuge en Israël

Avi Mograbi filme des séances d'ateliers théâtre avec des clandestins africains partis s'exiler en Israël.

En Israël, de nombreux migrants africains, arrivés par la frontière égyptienne, tentent de trouver un asile. Et en Israël comme ailleurs, ils sont le plus souvent rejetés ou parqués en attendant qu’on examine leur situation. Avant qu’ils sachent s’ils obtiendront – c’est peu probable – le statut de réfugié politique, ces Érythréens et ces Soudanais patientent, désœuvrés, dans des baraquements en plein désert du Néguev.

Avec un compagnon metteur en scène, le documentariste israélien Avi Mograbi a organisé à leur intention un atelier de théâtre leur permettant de s’interroger sur les raisons qui les ont conduits à se lancer vers l’inconnu. Et il a filmé ces séances d’improvisation, émouvantes et parfois ludiques, qui disent mieux que tout long discours le drame de l’exil.

Si Mograbi a déjà réalisé des films plus originaux et plus forts, ce qu’il montre grâce à ce dispositif ne saurait laisser indifférent.