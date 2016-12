Côte d’Ivoire : jeu de chaises musicales à la présidence

Le changement à la présidence, c’est pour janvier ! Alassane Ouattara s’apprête en effet à remanier ses équipes.

Fidèle Sarassoro, son conseiller spécial et actuel chef de cabinet chargé de l’agenda présidentiel, devrait être nommé directeur de cabinet. Et donc succéder à Marcel Amon Tanoh, pressenti pour le poste de ministre des Affaires étrangères (il passe déjà ses demi-journées dans ce ministère, et y a procédé à des nominations).

Le ministre Thierry Tanoh, qui est aussi secrétaire général adjoint de la présidence, devrait être promu Secrétaire général, à la place d’Amadou Gon Coulibaly, qui deviendrait Premier ministre.