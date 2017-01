Irak : Saddam, Bush et les « traîtres »

Analyste à la CIA jusqu’en 2014 et spécialiste de l’Irak, l’Américain John Nixon est l’homme qui a été chargé de débriefer Saddam Hussein au lendemain de son arrestation, le 13 décembre 2003.

Treize ans plus tard, il publie ses Mémoires (Debriefing the President : The Interrogation of Saddam Hussein, Blue Rider Press), et ils sont surprenants. Nixon doit d’abord vérifier s’il s’agit bien du vrai Saddam et non d’un sosie. Il l’identifie grâce à un tatouage tribal sur la main droite et à la cicatrice d’une blessure par balle datant de 1959.

Puis il l’interroge, pendant vingt-sept heures. Et découvre que, au moment où George W. Bush déclenche l’invasion de l’Irak, en mars 2003, Saddam Hussein a depuis quelques mois totalement délégué la conduite des affaires à Taha Yassin Ramadan, son vice-président, pour se consacrer à l’écriture du second tome de son roman, Zabiba et le Roi. À Nixon, le dictateur se présente d’ailleurs comme « président et écrivain » et se plaint qu’on lui ait confisqué son manuscrit et ses stylos.

Un grand naïf aussi, incapable de saisir pourquoi les Américains ne l’ont pas traité en allié naturel dans leur combat commun contre l’islamisme radical, au point d’inventer la fable des armes de destruction massive.

« Vous avez trouvé un traître pour vous mener jusqu’à moi, mais pas un seul traître pour vous révéler l’emplacement de ces armes ! » s’exclame-t-il, avant d’ajouter : « Vous allez échouer. Vous ne connaissez ni notre langue, ni notre histoire, et vous ne comprenez rien à l’esprit arabe. Vous allez découvrir à quel point il est difficile de gouverner l’Irak ! » Les Américains n’allaient pas tarder à comprendre le sens de cet avertissement…