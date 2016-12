RD Congo : quand Bruxelles exfiltre les Lumumba

Dans la famille Lumumba, on dort moins bien depuis que Jean-Jacques, le petit-neveu du héros de l’indépendance, a livré au quotidien belge Le Soir des documents internes à la banque BGFI, dont il était un cadre.

Exilé en Europe depuis juillet avec femme et enfants et en conflit avec son employeur, il a approché la presse belge début octobre muni de ces documents. Mais, craignant que ses révélations ne mettent en danger ses proches restés au pays, il a obtenu des autorités belges qu’elles aident son frère, sa sœur et l’une de ses tantes, qui se terraient depuis plusieurs semaines déjà.

Quelques jours avant la parution, le 29 octobre, du fameux numéro du Soir, ils ont été recueillis au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. De là, ils ont été transférés à la résidence de l’ambassadeur de Belgique, où ils étaient à l’abri au moment de la publication. Des visas et des billets d’avion leur ont été remis, et, le 31 octobre, ils ont été accompagnés à l’aéroport, d’où ils ont pu quitter le pays.