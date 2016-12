Gambie : Macky Sall a le soutien de François Hollande

Lors de sa visite d’État en France, Macky Sall s’est entretenu avec François Hollande, le 20 décembre à l’Élysée.

Au centre des discussions : le Mali et la Gambie. Sur le premier dossier, les deux présidents se sont félicités de l’arrivée prochaine d’une force de réaction rapide sénégalaise au sein de la Minusma et ont évoqué la préparation du prochain sommet Afrique-France (13 et 14 janvier 2017, à Bamako). S’agissant de la Gambie, le chef de l’État français a assuré son homologue sénégalais de tout son soutien.

Même s’il souhaite rester discret, Macky Sall se retrouve en effet en première ligne dans la crise politique qui ébranle ce pays depuis que Yahya Jammeh, faisant volte-face, refuse de reconnaître sa défaite à la présidentielle.

Selon différentes sources diplomatiques, Hollande a garanti à son homologue sénégalais que la France appuierait « toutes les initiatives » de la Cedeao en Gambie (entendre : même une éventuelle intervention militaire de cette organisation, qui serait dirigée par Dakar). « Les Sénégalais sont ressortis très satisfaits de cet entretien », conclut une source présente à l’Élysée ce jour-là.