Sahara occidental : malgré les poursuites judiciaires, Brahim Ghali participera au sommet de l’UA en janvier

Malgré les poursuites judiciaires engagées contre lui par un juge espagnol pour « génocide et crime contre l’humanité » et qui l’ont conduit à annuler un déplacement à Barcelone, Brahim Ghali devrait participer au 28e sommet des chefs d’État de l’Union africaine (UA), prévu à Addis-Abeba à la fin de janvier 2017, et dont Mohammed VI sera la star incontestée à l’occasion de la réintégration du royaume dans l’instance panafricaine.

C’est une plainte déposée en 2007 par l’Association sahraouie pour la défense des droits de l’homme qui est à l’origine de la procédure pénale visant le président du Conseil national sahraoui, qui avait d’ailleurs dû à l’époque quitter son poste de représentant du Polisario à Madrid.

Selon des médias algériens, la fiche signalétique de Ghali a été diffusée à tous les postes-frontières espagnols à la suite de sa non-présentation devant le juge d’instruction. Ils évoquent aussi la possibilité de l’émission d’un mandat d’arrêt international contre lui.