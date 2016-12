Essai : quand l’Afrique danse

Franco-Congolais passionné de danse africaine, Paul Nibasenge N’Kodia préside l’association Artistes sans frontières et travaille au sein de l’Académie internationale de la danse, à Paris.

Pour son second livre sur le sujet, il entraîne le lecteur dans un tourbillon d’impressions personnelles (au risque, parfois, de le perdre en chemin) où se mêlent les fonctions pédagogique, thérapeutique et ludique de ce synonyme de vie et de puissance qu’est la danse sur le continent.

Ballets nationaux « historiques », compagnies contemporaines, rapports avec la musique – surtout congolaise –, comédies musicales, danses traditionnelles, enseignement, poésie, tout y est ou presque, dans un essai un peu fourre-tout et très personnel.

Avec, comme autant de figures de proue, les grands noms commentés de la chorégraphie africaine : Germaine Acogny (Sénégal), Georgette Kala-Lobe (Cameroun), Irène Tassembedo (Burkina), André Babindamana (Congo), Georges Momboye (Côte d’Ivoire), Kalo Tshiekela (RD Congo), Phil Waps (France)… Entrons dans la danse !