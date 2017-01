Culture : la Nuit des idées dans sa deuxième année

Après la Fête de la musique et la Nuit blanche, place à la Nuit des idées !

Un rendez-vous annuel organisé par l’Institut français, qui entend favoriser « le partage des idées et de la pensée contemporaine », aussi bien en France qu’à travers toute la planète, « et même dans des territoires où le débat n’est pas naturel ». Cette année, pour sa deuxième édition (entre le 26 et le 27 janvier), cette fête interdisciplinaire aura pour thème « Un monde commun ».

De nombreux événements seront organisés à cette occasion dans une quarantaine de villes : en France – « Nuit du tout-monde », à La Colonie, de Kader Attia (Paris), « Traduire la parole de Dieu », au Mucem (Marseille), « Nuit des océans », à la Cité de la mer, de Cherbourg –, mais aussi en Afrique du Sud, en Algérie, au Burkina, à Madagascar, au Maroc, à Maurice, au Sénégal, au Togo, en Tunisie (pour ne citer que les pays africains participants). Parmi les personnalités attendues : Robert Badinter, Souleymane Bachir Diagne, Alice Diop, Dany Laferrière, Alain Mabanckou, Achille Mbembe…