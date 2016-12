Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d’Ivoire depuis 2012, que l’on croyait sur le départ en décembre, devrait finalement rester en poste jusqu’en juillet prochain.

À Paris, on estime qu’il n’y a aucune urgence à mettre fin à la mission du diplomate, qui suit de près plusieurs dossiers en suspens, comme la reprise des prêts souverains et le Contrat de désendettement et de développement (C2D), dont il est l’un des piliers.